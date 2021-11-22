Нафта дешевшає через нові обмеження у зв'язку з COVID-19 в Європі
Ціни на нафту знижуються в понеділок, 22 Листопада. Повернення обмежень у зв'язку COVID-19 в Європі і розмови про поспішне скорочення вливанні з боку Федеральної резервної системи США роблять інвесторів більш обережними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.
Нафтові ф'ючерси на відкритті торгів впали приблизно на 1%, в результаті чого нафта марки Brent і WTI досягли семитижневих мінімумів в 78,05 і 74,76 доларів відповідно на тлі побоювань з приводу надлишкової пропозиції.
"Є питання з приводу стійкості Європи та європейської економіки. Побоювання посилюються протестами і рівнем зараження, що спостерігалися в минулі вихідні", - сказав Родріго Катріл, стратег з National Australia Bank в Сіднеї.
Євро впав на 0,2% до 1,1280 долара, що близько до 16-місячного мінімуму. Єдина валюта була основним двигуном на ринках на останніх сесіях, оскільки інвестори роблять ставку на те, що економіка Європи значно відстає від відновлення економіки США.
Активи-притулки, такі як облігації, золото та ієна, також виграли від обережного тону на фінансових ринках останнім часом.
У понеділок Австрія почала своє четверте блокування. Сусідня Німеччина попередила, що може наслідувати її приклад. Протести проти обмежень відбулися по всьому континенту.
Нагадавши, ціни на нафту 19 листопада впали нижче 80 доларів за барель. Новий сплеск випадків COVID - 19 в Європі загрожує уповільнити відновлення економіки.