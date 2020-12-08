Нефть дешевеет из-за новых локдаунов по всему миру

Фото: добыча нефти (OilNow)

Цены на нефть снизились во вторник, 8 декабря, увеличив потери предыдущей сессии. Нефть падает на фоне того, что Калифорния ужесточила блокировки в связи с Рождеством, а количество случаев коронавируса резко возросло в США и Европе.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent Нефть марки Brent с поставкой в феврале упали на 0,39%, до 48,60 долларов за баррель к 15.30 по киевскому времени. Нефть марки WTI с поставкой в январе подешевела на 0,66% до 45,46 долларов. Оба эталонных контракта в понедельник потеряли около 1%.

Цены на нефть на короткое время повысились после того, как первая в мире вакцина против COVID-19 была применена в Великобритании, но инвесторы быстро сосредоточились на снижении спроса на топливо.

В глобальном масштабе резкий рост числа случаев коронавируса привел к череде новых локдаунов, включая строгие меры в Калифорнии, Германии и Южной Корее.

"Ситуация с пандемией продолжает быть очень разрушительной во многих частях США и некоторых частях Европы. Это повлияет на настроения в отношении спроса в ближайшем будущем", - сказал Лахлан Шоу, руководитель отдела исследования сырьевых товаров Национального банка Австралии.

Аналитики внимательно следят за усилиями законодателей США одобрить новый пакет экономических стимулов. Стимулы будут необходимы для стимулирования роста рабочих мест и, в свою очередь, спроса на энергию.

ОПЕК+, вероятно, проведет свое следующее заседание 4 января после того, как на прошлой неделе члены группы договорились об увеличении добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки в следующем месяце.

Напомним, падение цен на энергоресурсы привело к тому, что импорт топливно-энергетических товаров в Украину в январе-октябре 2020 года упал на 33% до 6,350 млрд долларов.

Как сообщало РБК-Украина, цены на нефть Brent и WTI выросли более чем на 20% в ноябре, что является самым сильным ежемесячным приростом с мая. Этому способствовали надежды на то, что три многообещающие вакцины могут поддержать восстановление экономики и повысить спрос на топливо.