Нефть дешевеет из-за неясности с потенциальным ущербом от штамма "Омикрон"

Цены на нефть снизились в среду, 8 декабря, взяв передышку после роста, достигнутого ранее на этой неделе. Инвесторы ждут дополнительной информации о том, в какой степени штамм коронавируса "Омикрон" может нанести ущерб мировой экономике и спросу на топливо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters .

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,5%, до 75,04 долларов за баррель после повышения на 3,2% во вторник. Нефть WTI торговалась по 71,50 доллара за баррель, упав на 0,8%, после роста на 3,7% на предыдущей сессии.

После обвала на прошлой неделе цены на нефть восстановились в начале этой недели на растущем оптимизме, что "Омикрон" не нанесет серьезного экономического ущерба.

"Восстановление прервалось, поскольку инвесторы пытались подтвердить влияние варианта "Омикрон" перед дальнейшими покупками", - сказал Сатору Йошида, сырьевой аналитик Rakuten Securities.

Штамм "Омикрон" может частично избежать защиты от двух доз вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech, сообщил во вторник руководитель исследовательской лаборатории Африканского научно-исследовательского института здравоохранения в ЮАР.

"Инвесторы все еще не полностью оптимистичны и пока занимают выжидательную позицию", - сказал Хироюки Кикукава, генеральный менеджер по исследованиям Nissan Securities.

По его словам, рынок также уделяет внимание ядерным переговорам Ирана, напряженности между Россией и Украиной и погоде зимой в северном полушарии.

Косвенные переговоры между Вашингтоном и Тегераном о восстановлении их ядерного пакта возобновились неделю назад, но прервались в пятницу, а возобновление запланировано на конец этой недели, поскольку западные официальные лица выразили тревогу по поводу требований Ирана. Германия хочет, чтобы Иран представил реалистичные предложения на переговорах по его ядерной программе.

Между тем, президент США Джо Байден предупредил президента России Владимира Путина во вторник, что Запад примет к России "решительные экономические и другие меры", если она вторгнется в Украину, в то время как Путин потребовал гарантий, что НАТО не будет расширяться дальше на восток.

Байден предупредил Путина, что он может столкнуться с жесткими экономическими санкциями, срывом запуска газопровода "Северный поток - 2" в Европу и что Соединенные Штаты и европейские союзники предоставят Украине дополнительные оборонительные возможности.