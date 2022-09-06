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Нефть дешевеет, несмотря на заявление ОПЕК+ о сокращении добычи

Фото: цены на нефть снижаются 6 сентября (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть во вторник, 6 сентября, немного снизились по сравнению с предыдущей сессией. Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи на 100 тысяч баррелей в сутки в октябре было воспринято как в значительной степени символический шаг для поддержки цен после недавнего падения рынка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились 0,9%, до 94,93 долларов за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI выросли на 2,0% до 88,57 долларов за баррель по сравнению с закрытием пятницы. В понедельник, в день празднования Дня труда в США, расчетов не было.

Организация стран-экспортеров нефти и союзники во главе с Россией, объединенные под названием ОПЕК+, решили отменить увеличение на 100 тысяч баррелей в сутки в сентябре после того, как ведущий производитель Саудовская Аравия и другие члены выразили обеспокоенность по поводу падения цен с июня, несмотря на ограниченное предложение.

Аналитики, которые не ожидали соглашения даже после того, как Саудовская Аравия заявила, что хочет поддержать цены, заявили, что сокращение было в основном символическим и имело ограниченное влияние на фактическое предложение, учитывая, что ОПЕК+ добывает ниже целевых показателей.

"Хотя заголовки указывают на сокращение на 100 баррелей в сутки, в действительности фактическое сокращение будет намного меньше. Большинство производителей не смогли достичь своих целей и добывают немного меньше, чем они должны быть ", - сказал Уоррен Паттерсон, глава отдела стратегии сырьевых товаров в ING.

Но этот шаг был важен с точки зрения сигнала, поскольку он "указывает на то, что ОПЕК+ очень внимательно следит за спросом и пытается управлять предложением, чтобы удерживать цены на нефть на минимальном уровне", - написал Ноа Барретт, аналитик по энергетике и коммунальным услугам в Janus Henderson Investors.

Другие факторы, влияющие на рынок, включают более слабый прогноз спроса на нефть из-за возобновления карантина в некоторых частях Китая, а также соглашение об ограничении цен на экспорт российской нефти, сказала Тина Тэн, аналитик CMC Markets.

В ответ на ограничение цен на нефть из России эта страна будет больше поставлять в Азию, заявил журналистам на Восточном экономическом форуме во Владивостоке министр энергетики страны Николай Шульгинов.

Напомним, группа ОПЕК+ 5 сентября договорились о небольшом сокращении добычи нефти. На этот шаг пошли, чтобы поддержать цены, которые упали из-за опасений экономического спада.

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Нефть