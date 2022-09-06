Нафта дешевшає, незважаючи на заяву ОПЕК + про скорочення видобутку

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися 0,9%, до 94,93 доларів за барель. Ф'ючерси на американську нафту WTI виросли на 2,0% до 88,57 доларів за барель в порівнянні із закриттям п'ятниці. У понеділок, в день святкування Дня праці в США, розрахунків не було.

Організація країн-експортерів нафти і союзники на чолі з Росією, об'єднані під назвою ОПЕК+, вирішили скасувати збільшення на 100 тисяч барелів на добу у вересні після того, як провідний виробник Саудівська Аравія та інші члени висловили стурбованість з приводу падіння цін з червня, попри обмежену пропозицію.

Аналітики, які не очікували угоди навіть після того, як Саудівська Аравія заявила, що хоче підтримати ціни, заявили, що скорочення було в основному символічним і мало обмежений вплив на фактичну пропозицію, враховуючи, що ОПЕК+ видобуває нижче цільових показників.

"Хоча заголовки вказують на скорочення на 100 барелів на добу, насправді фактичне скорочення буде набагато менше. Більшість виробників не змогли досягти своїх цілей і видобувають трохи менше, ніж вони повинні бути", - сказав Уоррен Паттерсон, глава відділу стратегії сировинних товарів в ING.

Але цей крок був важливим з точки зору сигналу, оскільки він "вказує на те, що ОПЕК + дуже уважно стежить за попитом і намагається керувати пропозицією, щоб утримувати ціни на нафту на мінімальному рівні", - написав Ноа Барретт, аналітик з енергетики та комунальних послуг в Janus Henderson Investors.

Інші фактори, що впливають на ринок, включають більш слабкий прогноз попиту на нафту через відновлення карантину в деяких частинах Китаю, а також угоду про обмеження цін на експорт російської нафти, сказала Тіна Тен, аналітик CMC Markets.

У відповідь на обмеження цін на нафту з Росії ця країна буде більше поставляти в Азію, заявив журналістам на Східному економічному форумі у Владивостоці міністр енергетики країни Микола Шульгінов.