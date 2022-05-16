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Нефть дешевеет, несмотря на готовящееся эмбарго ЕС против России

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Украина, Понедельник 16 мая 2022 08:30
Нефть дешевеет, несмотря на готовящееся эмбарго ЕС против России Фото: Цены на нефть снижаются 16 мая, несмотря на эмбарго ЕС (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть упали в понедельник, 16 мая, так как инвесторы получили прибыль от роста на предыдущей сессии. Снижение наблюдается на фоне опасений предложения, поскольку Европейский союз готовит запрет на импорт российской нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,5% до 109,89 долларов, в то время как фьючерсы на американскую WTI упали на 1,4%, до 108,94 долларов за баррель.

Оба контракта в прошлую пятницу подскочили примерно на 4%, при этом WTI достигла самого высокого уровня с 28 марта на уровне 111,71 доллара.

"Инвесторы получили прибыль после резкого роста в прошлую пятницу", - сказал Наохиро Ниимура, партнер Market Risk Advisory.

Тем не менее, с запланированным запретом ЕС на российскую нефть и медленным ростом добычи ОПЕК, ожидается, что цены на нефть останутся близкими к текущим уровням около 110 долларов за баррель, пока они не снизятся в конце этого года из-за ослабления мирового спроса, - сказал он.

Европейский союз намерен согласовать поэтапное эмбарго на российскую нефть в этом месяце, несмотря на опасения по поводу поставок в Восточную Европу, заявили в пятницу дипломаты и официальные лица, отвергая предложения о задержке или смягчении предложений.

На прошлой неделе Москва ввела ограничения в отношении нескольких европейских энергетических компаний, что вызвало опасения по поводу поставок.

Усугубляет давление то, что в апреле Китай переработал на 11% меньше сырой нефти, чем годом ранее, при этом дневная производительность упала до самого низкого уровня с марта 2020 года, поскольку нефтеперерабатывающие заводы сократили объемы производства из-за снижения спроса из-за широкомасштабных ограничений, связанных с COVID-19.

Между тем, фьючерсы на бензин в США снова установили исторический максимум в понедельник, поскольку сокращение запасов вызвало опасения по поводу поставок.

"Цены на нефть останутся оптимистичными, особенно краткосрочные контракты WTI, поскольку цены на бензин в США продолжают расти на фоне снижения импорта нефтепродуктов из Европы", - сказал Казухико Сайто, главный аналитик Fujitomi Securities.

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