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Нефть дешевеет в начале недели: что влияет на мировые цены

Фото: нефть подешевела после роста на прошлой неделе (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть упали в понедельник, 4 июля, после роста на предыдущей сессии. Опасения глобальной рецессии давят на рынок, даже несмотря на то, что предложение остается ограниченным на фоне снижения добычи ОПЕК и санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,3%, до 111,27 долларов за баррель после роста на 2,4% в пятницу. Фьючерсы на американскую нефть WTI с поставкой в августе упали на 0,3%, до 108,09 долларов за баррель после роста на 2,5% в пятницу.

Как отметила аналитик CMC Markets Тина Тэн, опасения рецессии являются основным фактором, сдерживающим рост цен на нефть. "Рост ставок и падение доверия потребителей повлияли на перспективы спроса на топливо, в то время как данные показывают, что мощности нефтеперерабатывающих заводов США увеличились. Кроме того, сильный доллар также ослабляет широкие товарные рынки, включая цены на нефть", - сказала она.

Потребительские настроения в США упали до рекордно низкого уровня в июне, несмотря на незначительное улучшение прогноза инфляции, поскольку Федеральная резервная система заявила, что ее приверженность сдерживанию инфляции является "безоговорочной", и усилила обеспокоенность по поводу повышения процентных ставок.

Опасения по поводу предложения нефти по-прежнему сохраняются, что препятствует более резкому падению цен. "Энергетические рынки по-прежнему обременены определенными рисками поставок", - сказал аналитик по сырьевым товарам Commonwealth Bank Тобин Гори.

Напомним, лидеры G7 договорились изучить вопрос об ограничении цен на импорт российской нефти и газа. Таким образом будет снижена способность Москвы финансировать ее вторжение в Украину

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Нефть