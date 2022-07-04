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Нафта дешевшає на початку тижня: що впливає на світові ціни

Фото: нафта подешевшала після зростання минулого тижня (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту впали в понеділок, 4 липня, після зростання на попередній сесії. Побоювання глобальної рецесії тиснуть на ринок, навіть попри те, що пропозиція залишається обмеженою на тлі зниження видобутку ОПЕК і санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Вересневі ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 0,3%, до 111,27 доларів за барель після зростання на 2,4% у п'ятницю. Ф'ючерси на американську нафту WTI з поставкою в серпні впали на 0,3%, до 108,09 доларів за барель після зростання на 2,5% в п'ятницю.

Як зазначила аналітик CMC Markets Тіна Тен, побоювання рецесії є основним фактором, що стримує зростання цін на нафту. "Зростання ставок і падіння довіри споживачів вплинули на перспективи попиту на паливо, в той час як дані показують, що потужності нафтопереробних заводів США збільшилися. Крім того, сильний Долар також послаблює широкі товарні ринки, включаючи ціни на нафту", - сказала вона.

Споживчі настрої в США впали до рекордно низького рівня в червні, попри незначне поліпшення прогнозу інфляції, оскільки Федеральна резервна система заявила, що її прихильність стримуванню інфляції є "беззастережною", і посилила стурбованість з приводу підвищення процентних ставок.

Побоювання з приводу пропозиції нафти як і раніше зберігаються, що перешкоджає більш різкого падіння цін. "Енергетичні ринки як і раніше обтяжені певними ризиками поставок", - сказав аналітик по сировинних товарах Commonwealth Bank Тобін Горі.

Нагадаємо, лідери G7 домовилися вивчити питання про обмеження цін на імпорт російської нафти і газу. Таким чином буде знижена здатність Москви фінансувати її вторгнення в Україну

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Нафта