Нефть дешевеет на фоне всплеска COVID-19 в Индии

Цены на нефть упали в понедельник, 26 апреля, из-за опасений, что рост числа случаев COVID-19 в Индии снизит спрос на топливо в третьем по величине импортере нефти в мире. Кроме того, инвесторы скорректировали позиции в преддверии запланированного увеличения добычи нефти группой ОПЕК+ с мая.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 1,06%, до 65,41 долларов за баррель к 10:00 по киевскому времени, фьючерсы на нефть марки WTI снизились на 1.05%, до 61,49 долларов за баррель. На прошлой неделе цены на обе марки упали примерно на 1%.

"Настроения участников рынка упали из-за опасений, что рост числа случаев COVID-19 в некоторых странах, особенно в Индии, приведет к сокращению спроса на топливо", - сказал Казухико Сайто, главный аналитик товарного брокера Fujitomi Co.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал всех граждан пройти вакцинацию и проявлять осторожность, заявив, что в воскресенье Индию потряс "шторм" инфекций, поскольку страна установила новый мировой рекорд по количеству заражений COVID-19 за день.

В Японии, четвертом по величине покупателе нефти в мире, в воскресенье началось третье чрезвычайное положение в Токио, Осаке и двух других префектурах, затронувшее почти четверть населения, поскольку страна пытается бороться с резким ростом числа заболевших.

"Инвесторы, в том числе спекулянты, в последнее время переводят средства с рынков нефти на рынки зерна, поскольку волатильность цен на кукурузу и другие зерновые культуры была намного выше", - сказал Сайто из Fujitomi.

Кукуруза, пшеница и соя в Чикаго достигли на прошлой неделе многолетних максимумов, поскольку опасения по поводу ущерба, нанесенного холодной погодой посевам в зерновом поясе США, поддержали цены. На цены влияют также ожидания более широкого использования сельскохозяйственных продуктов для производства биотоплива.

"Произошли технические корректировки, поскольку ралли нефтяных рынков было преувеличено, а ОПЕК+ намерена добавить поставки с мая", - сказал Наохиро Ниймура, партнер Market Risk Advisory.

"В будущем цена на нефть марки Brent может упасть примерно до 60 долларов за баррель, поскольку восстановление спроса, вероятно, будет ограничено", - добавил он.

Организация стран-экспортеров нефти и союзники во главе с Россией, группа, известная как ОПЕК+, удивила рынок на своем заседании 1 апреля, согласившись ослабить ограничения добычи на 350 тыс. баррелей в сутки в мае, еще на 350 тыс. баррелей в сутки в июне и около 400 тыс. баррелей в сутки или около того в июле.

ОПЕК+ проведет на этой неделе в основном техническое совещание, и на прошлой неделе российский вице-премьер и источники ОПЕК + заявили, что серьезные изменения в политике маловероятны.