Цены на нефть снижаются из-за роста случаев COVID-19 в развивающихся странах

Цены на нефть снижаются в понедельник, 19 апреля, так как рост числа случаев коронавирусной инфекции в Индии и других странах вызвал опасения, что более строгие меры по сдерживанию пандемии повлияют на экономическую активность. Это может снизить спрос на такие товары, как нефть.

Нефть Brent упала 0,3%, до 66,60 долларов за баррель к 06:43 по Гринвичу после роста на 6% на прошлой неделе. Нефть WTI подешевела на 0,2%, до 63,03 долларов за баррель, прибавив на прошлой неделе 6,4%.

"Прогресс вакцинации на развитых рынках можно увидеть по уровню дорожного движения, но рост числа случаев заболевания обратил вспять восстановление в развивающихся странах", таких как Индия и Бразилия, говорится в отчете ANZ Research.

В понедельник Индия сообщила о рекордном росте числа случаев заражения коронавирусом - 273 810, в результате чего общее число случаев заболевания увеличилось до чуть более 15 миллионов, что сделало страну второй по величине пораженной коронавирусом после Соединенных Штатов, где зарегистрировано более 31 миллиона случаев заражения. Смертность от COVID-19 в Индии выросла на рекордные 1619 человек и достигла почти 180 тысяч человек.

Кроме того, Гонконг приостанавливает полеты из Индии, Пакистана и Филиппин с 20 апреля из-за завезенной коронавирусной инфекции