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Нефть дешевеет на фоне возобновления добычи в Мексиканском заливе после ураганов

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Украина, Пятница 17 сентября 2021 10:46
Нефть дешевеет на фоне возобновления добычи в Мексиканском заливе после ураганов Фото: нефть дешевеет из-за роста добычи в Мексиканском заливе (oilprice.com)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть упали в пятницу, 17 сентября, так как в Мексиканском заливе США после двух ураганов возобновились поставки. Однако за неделю нефть дорожает более чем на 3%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали,5%, до 75,32 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,6%, до 72,19 долларов.

"Цены на нефть немного снизились, так как добыча на шельфе США продолжает медленно восстанавливаться, а возвращение к нормальному состоянию на большей части Азиатского континента натолкнулось на некоторые препятствия и некоторые страны все еще изо всех сил пытаются сдержать распространение "Дельта"-варианта (коронавируса)", - сказал он. Эдвард Мойя, старший аналитик рынка OANDA.

Оба контракта должны прибавить более 3% за неделю, поскольку добыча в Мексиканском заливе США восстанавливалась медленнее, чем ожидалось, после того, как ураган Ида повредил объекты в августе, а тропический шторм Николас ударил на этой неделе.

"У цен на нефть еще одна хорошая неделя, несмотря на широкую слабость по сырьевым товарам, обусловленную устойчивостью доллара США", - сказал Мойя.

Доллар вырос до трехнедельного максимума в пятницу, что сделало импорт сырой нефти, торгуемой в долларах, более дорогим для стран, использующих другие валюты.

По состоянию на четверг около 28% добычи нефти в США в Мексиканском заливе оставалось недоступным, спустя две с половиной недели после урагана Ида.

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