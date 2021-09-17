ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Нафта дешевшає на тлі відновлення видобутку в Мексиканській затоці після ураганів

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 17 вересня 2021 10:46
Нафта дешевшає на тлі відновлення видобутку в Мексиканській затоці після ураганів Фото: нафта дешевшає через зростання видобутку в Мексиканській затоці (oilprice.com)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту впали в п'ятницю, 17 вересня, оскільки в Мексиканській затоці США після двох ураганів відновилися поставки. Однак за тиждень нафта дорожчає більш ніж на 3%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали,5%, до 75,32 долара за барель. Ф'ючерси на нафту WTI знизилися на 0,6%, до 72,19 доларів.

"Ціни на нафту трохи знизилися, оскільки видобуток на шельфі США продовжує повільно відновлюватися, а повернення до нормального стану на більшій частині Азійського континенту наштовхнулося на деякі перешкоди і деякі країни все ще щосили намагаються стримати поширення "Дельта"-варіанту (коронавірусу)", - сказав він. Едвард Мойя, старший аналітик ринку OANDA.

Обидва контракти повинні додати більше 3% за тиждень, оскільки видобуток в Мексиканській затоці США відновлювалася повільніше, ніж очікувалося, після того, як ураган Іда пошкодив об'єкти в серпні, а тропічний шторм Ніколас вдарив на цьому тижні.

"У цін на нафту ще один хороший тиждень, незважаючи на широку слабкість по сировинних товарах, обумовлену стійкістю долара США", - сказав Мойя.

Долар виріс до тритижневого максимуму в п'ятницю, що зробило імпорт сирої нафти, що торгується в доларах, більш дорогим для країн, що використовують інші валюти.

Станом на четвер близько 28% видобутку нафти в США в Мексиканській затоці залишалося недоступним, через два з половиною тижні після урагану Іда.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нафта
NEWS
Генсек ООН про зміни клімату: ми знищуємо те, від чого залежні на Землі
Генсек ООН про зміни клімату: ми знищуємо те, від чого залежні на Землі
DAILY
Черга за чіпами. Як дефіцит мікросхем в Азії та США змінив ринки авто та електроніки
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Черга за чіпами. Як дефіцит мікросхем в Азії та США змінив ринки авто та електроніки