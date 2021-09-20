UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Нефть дешевеет на фоне укрепления доллара

Автор: Александр Белоус

Цены на нефть упали в понедельник, 20 сентября, увеличив потери прошлой недели после того, как доллар США подскочил до трехнедельного максимума. Кроме того, количество буровых установок в США выросло, хотя почти добыча в Мексиканском заливе в США упала почти на четверть после двух ураганов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали 0,8%, до 74,73 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть марки WTI упали 0,9%, до 71,31 долларов за баррель после снижения на 64 цента в пятницу.

"Укрепление доллара США за последние пару дней оказало некоторое сопротивление рынку", - говорится в сообщении ING Bank.

Аналитики банка отмечают, что объявление о снижении цен на этой неделе "вероятно, окажет некоторое понижательное давление на нефть и более широкий сырьевой комплекс", хотя добавило, что такой шаг был более вероятен в ноябре.

Более сильный доллар делает нефть с ценой в долларах США более дорогой для держателей других валют, ограничивая спрос.

"Нефть WTI может консолидироваться в течение следующих нескольких торговых сессий, пока траектория доллара не станет немного более ясной", - сказал аналитик OANDA Эдвард Мойя.

Рост числа буровых установок в США также сдерживал рост цен на нефть. Количество нефтегазовых буровых установок выросло на девять до 512 за неделю до 17 сентября, что является самым высоким показателем с апреля 2020 года и вдвое больше, чем в прошлом году, сообщил Baker Hughes в пятницу.

К пятнице 23% добычи нефти в Мексиканском заливе в США, или 422 тыс. баррелей в день, оставалось закрытым, сообщило Бюро по безопасности и охране окружающей среды.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нефть