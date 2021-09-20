Нафта дешевшає на тлі зміцнення долара

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали 0,8%, до 74,73 доларів за барель. Ф'ючерси на нафту марки WTI впали 0,9%, до 71,31 доларів за барель після зниження на 64 центи в п'ятницю.

"Зміцнення долара США за останні пару днів зробило деякий опір ринку", - йдеться в повідомленні ING Bank.

Аналітики банку відзначають, що оголошення про зниження цін на цьому тижні "ймовірно, надасть деякий знижувальний тиск на нафту і більш широкий сировинний комплекс", хоча додало, що такий крок був більш імовірний в листопаді.

Більш сильний долар робить нафту з ціною в доларах США дорожчою для власників інших валют, обмежуючи попит.

"Нафта WTI може консолідуватися протягом наступних кількох торгових сесій, поки траєкторія долара не стане трохи чіткішою", - сказав аналітик Oanda Едвард Мойя.

Зростання числа бурових установок в США також стримувало зростання цін на нафту. Кількість нафтогазових бурових установок зросла на дев'ять до 512 за тиждень до 17 Вересня, що є найвищим показником з квітня 2020 року і вдвічі більше, ніж у минулому році, повідомив Baker Hughes в п'ятницю.

У п'ятницю 23% видобутку нафти в Мексиканській затоці в США, або 422 тис. барелів на день, залишалося закритим, повідомило Бюро з безпеки та охорони навколишнього середовища.