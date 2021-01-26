Нефть дешевеет на фоне споров по поводу экономических стимулов в США

Цены на нефть упали во вторник, 26 января, поскольку перспективы быстрого одобрения новых экономических стимулов США уменьшились. В то же время рост числа новых коронавирусных инфекций вызвал вопросы относительно темпов восстановления спроса.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Нефть Brent упала на 0,5%, до 55,60 долларов к 07:47 по Гринвичу, в то время как нефть WTI упала на 0,5%, до 52,51 долларов. В понедельник оба контракта выросли почти на 1%.

После достижения 11-месячного максимума цены на нефть несколько снизились. На стоимость влияют сомнения по поводу восстановления спроса, поскольку пандемия продолжает распространяться. В то же время эти сомнения компенсируются оптимизмом по поводу дополнительных стимулов со стороны администрации Джозефа Байдена в Соединенных Штатах для поддержки экономического роста по мере распространения вакцин.

Официальные лица администрации Байдена все еще пытаются убедить республиканских законодателей в необходимости дополнительных стимулов.

"Негативные настроения, охватившие Азию сегодня, отражают осознание реальности политики стимулирования США, и привели к снижению обоих контрактов, - сказал Джеффри Халли, старший аналитик рынка OANDA.

Несмотря на то, что темпы выявления новых инфекций в Соединенных Штатах падают, европейские страны ввели жесткие ограничения для борьбы с распространением вируса, в то время как Китай сообщает о росте новых случаев заболевания COVID-19, что омрачает перспективы спроса на крупнейшего в мире потребителя энергии.

Как сообщало РБК-Украина, в этом месяце нефть Brent достигла 11-месячного максимума в 57,42 долларов.

По прогнозу Всемирного банка, мировые цены на нефть 2021 году останутся близкими к текущим уровням и в среднем составят 44 доллара за баррель, нефть подорожает до 50 долларов за баррель в 2022 году.