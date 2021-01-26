Нафта дешевшає на тлі суперечок з приводу економічних стимулів у США

Ціни на нафту впали у вівторок, 26 січня, оскільки перспективи швидкого схвалення нових економічних стимулів США зменшилися. Водночас зростання числа нових коронавірусних інфекцій викликало питання щодо темпів відновлення попиту.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Нафту Brent впала на 0,5%, до 55,60 доларів до 07:47 за Гринвічем, у той час як нафта WTI впала на 0,5%, до 52,51 доларів. У понеділок обидва контракту зросли майже на 1%.

Після досягнення 11-місячного максимуму ціни на нафту дещо знизилися. На вартість впливають сумніви з приводу відновлення попиту, оскільки пандемія продовжує поширюватися. У той же час ці сумніви компенсуються оптимізмом з приводу додаткових стимулів з боку адміністрації Джозефа Байдена в Сполучених Штатах для підтримки економічного зростання у міру поширення вакцин.

Офіційні особи адміністрації Байдена все ще намагаються переконати республіканських законодавців у необхідності додаткових стимулів.

"Негативні настрої, що охопили Азію сьогодні, відображають усвідомлення реальності політики стимулювання США привели до зниження обох контрактів, - сказав Джеффрі Халлі, старший аналітик ринку OANDA.

Незважаючи на те, що темпи виявлення нових інфекцій у Сполучених Штатах падають, європейські країни ввели жорсткі обмеження для боротьби з розповсюдженням вірусу, в той час як Китай повідомляє про зростання нових випадків захворювання COVID-19, що затьмарює перспективи попиту на найбільшого у світі споживача енергії.

Як повідомляло РБК-Україна, в цьому місяці нафта Brent досягла 11-місячного максимуму в 57,42 доларів.

За прогнозом Світового банку, світові ціни на нафту 2021 році залишаться близькими до поточних рівнів і в середньому складуть 44 долара за барель, нафта подорожчає до 50 доларів за барель у 2022 році.