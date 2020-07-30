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Нефть дешевеет на фоне роста случаев COVID-19 во всем мире

Четверг 30 июля 2020 11:31
Нефть дешевеет на фоне роста случаев COVID-19 во всем мире
Фото: добыча нефти (OilNow)
Автор: Александр Белоус

Разрастание эпидемии давит на цены

Цены на нефть, в четверг, 30 июня, снижаются из-за опасений, что увеличение числа случаев заражения коронавирусом может поставить под угрозу восстановление спроса на топливо. Кроме того, крупные производители нефти намерены увеличить добычу.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Нефть марки Brent подешевела на 0,66% до 43,46 долларов за баррель 11:00 по киевскому времени, нефть WTI снизилась на 0,80% до 40,94 долларов за баррель.

Накануне обе марки подорожали после того, как Управление энергетической информации (EIA) сообщило о рекордном недельном сокращении запасов нефти с декабря.

Запасы нефти в США упали за неделю, завершившуюся 24 июля, на 10,61 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали, что запасы нефти вырастут на 0,36 миллиона баррелей.

"Относительно слабая реакция рынка на огромное снижение запасов, скорее всего, связана с данными о значительном падении американского импорта", - сказал Стивен Иннес из AxiCorp.

Негативным фактором для нефти стали новости о росте случаев заражения коронавирусом. В США число умерших от эпидемии превысило 150 тыс. человек, а в Бразилии зафиксирован новый дневной максимум новых выявленных случаев.

Кроме того, ожидается, что страны ОПЕК+ с августа увеличат поставки нефти на мировой рынок примерно на 1,5 миллиона баррелей в сутки.

Как сообщало РБК-Украина, из-за падения цен на нефть импорт топливно-энергетических товаров в Украину за первое полугодие 2020 года упал на 27% до 3,966 млрд долларов.

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