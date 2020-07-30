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Нафта дешевшає на тлі зростання випадків COVID-19 у всьому світі

Четвер 30 липня 2020 11:31
Нафта дешевшає на тлі зростання випадків COVID-19 у всьому світі
Фото: видобуток нафти (OilNow)
Автор: Олександр Білоус

Розростання епідемії тисне на ціни

Ціни на нафту, у четвер, 30 червня, знижуються через побоювання, що збільшення числа випадків зараження коронавірусом може поставити під загрозу відновлення попиту на паливо. Крім того, великі виробники мають намір збільшити видобуток нафти.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Нафту марки Brent подешевшала на 0,66% до 43,46 доларів за барель 11:00 за київським часом, нафта WTI знизилася на 0,80% до 40,94 доларів за барель.

Напередодні обидві марки подорожчали після того, як Управління енергетичної інформації (EIA) повідомило про рекордне тижневе скорочення запасів нафти з грудня.

Запаси нафти в США знизилися за тиждень, що завершився 24 липня, на 10,61 мільйона барелів, тоді як аналітики очікували, що запаси нафти виростуть на 0,36 мільйона барелів.

"Відносно слабка реакція ринку на величезне зниження запасів, швидше за все, пов'язана з даними про значне падіння американського імпорту", - сказав Стівен Іннес з AxiCorp.

Негативним фактором для нафти стали новини про зростання випадків зараження коронавірусом. У США число померлих від епідемії перевищила 150 тис. осіб, а в Бразилії зафіксований новий денний максимум нових виявлених випадків.

Крім того, очікується, що країни ОПЕК+ з серпня збільшать постачання нафти на світовий ринок приблизно на 1,5 мільйона барелів на добу.

Як повідомляло РБК-Україна, через падіння цін на нафту імпорт паливно-енергетичних товарів в Україну за перше півріччя 2020 року впав на 27% до 3,966 млрд доларів.

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