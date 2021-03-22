Нефть дешевеет на фоне новых локдаунов в Европе

Нефть марки Brent подешевела на 1,30% до 63,69 долларов за баррель к 10:00 по киевскому времени. Нефть WTI снизились на 1,68% до 60.39 долларов. На прошлой неделе оба контракта упали более чем на 6%.

"Продление режима изоляции в Германии и частичное ограничение во Франции продолжает оказывать давление на потребительские настроения в ЕС", - сказал Джеффри Халли, старший аналитик рынка OANDA.

Согласно проекту предложения, Германия планирует продлить изоляцию, чтобы сдержать заражение COVID-19, поскольку новые случаи превышают уровни, которые вызовут перенапряжение больниц.

Уверенность в безопасности вакцины AstraZeneca от COVID-19 сильно пострадала в Испании, Германии, Франции и Италии, поскольку с ней связаны сообщения о редких тромбах, и многие страны на короткое время прекратили ее использование.

"Реальность такова, что мы все еще далеки от полного восстановления спроса, и именно рекордные уровни выведенных производственных мощностей являются главной опорой для нефтяного рынка", - сказал Стивен Иннес, главный стратег по глобальным рынкам в Axi.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники осуществили беспрецедентное сокращение производства в рамках пакта, чтобы сбалансировать мировые рынки после того, как спрос упал во время пандемии COVID-19.