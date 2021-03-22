Нафта дешевшає на тлі нових локдаунів в Європі

Ціни на нафту у понеділок, 22 березня, відновили зниження на тлі побоювань, що обмеження в Європі можуть уповільнити очікуване відновлення попиту на паливо. Європейські країни оголосили про нові локдауни.

Нафта марки Brent подешевшала на 1,30% до 63,69 доларів за барель до 10:00 за київським часом. Нафта WTI знизилися на 1,68% до 60.39 доларів. Минулого тижня обидва контракти впали більш ніж на 6%.

"Продовження режиму ізоляції в Німеччині і часткове обмеження у Франції продовжує чинити тиск на споживчі настрої в ЄС", - сказав Джеффрі Халлі, старший аналітик ринку OANDA.

Згідно з проектом пропозиції, Німеччина планує продовжити ізоляцію, щоб стримати зараження COVID-19, оскільки нові випадки перевищують рівні, які викликають перенапруження лікарень.

Впевненість у безпечності вакцини AstraZeneca від COVID-19 сильно постраждала в Іспанії, Німеччині, Франції та Італії, оскільки з нею пов'язані повідомлення про рідкісних тромбах, і багато країн на короткий час припинили її використання.

"Реальність така, що ми все ще далекі від повного відновлення попиту, і саме рекордні рівні виведених виробничих потужностей є головною опорою для нафтового ринку", - сказав Стівен Іннес, головний стратег з глобальних ринків в Axi.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) і її союзники здійснили безпрецедентне скорочення виробництва в рамках пакту, щоб збалансувати світові ринки після того, як попит впав під час пандемії COVID-19.