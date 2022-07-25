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Нефть дешевеет четвертый день подряд: что влияет на мировые цены

Фото: нефть дешевеет из-за опасений по поводу мировой экономики (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть упали в понедельник, 25 июля, продолжая недавнюю полосу потерь на опасениях, что ожидаемое повышение процентных ставок в США ослабит спрос на топливо. Нефть дешевеет четвертый день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре упали 0,7%, до 102,53 долларов за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки WTI с поставкой в сентябре подешевели на 0,8%, до 93,93 долларов за баррель.

"Цены на нефть находятся под давлением из-за растущих опасений, что агрессивное повышение ставок Федеральной резервной системой США замедлит мировую экономику и снизит спрос на топливо", - сказал Тецу Эмори, исполнительный директор Emori Fund Management Inc.

По его словам, вялое восстановление китайской экономики также влияет на настроения участников рынка.

В последние недели фьючерсы на нефть были волатильными, поскольку трейдеры пытались совместить возможности дальнейшего повышения процентных ставок, которые могут ограничить экономическую активность и, таким образом, сократить рост спроса на топливо, с ограниченным предложением из-за сбоев в торговле российской нефтью из-за западных санкций после вторжения в Украину.

Представители ФРС указали, что центральный банк, вероятно, повысит ставки на 75 базисных пунктов на заседании 26-27 июля.

Китай, вторая по величине экономика в мире, едва не допустил спад во втором квартале. Рост ВВП составил всего 0,4% в годовом исчислении из-за карантина COVID-19, слабого сектора недвижимости и осторожных потребительских настроений.

На прошлой неделе Европейский Союз заявил, что разрешит российским государственным компаниям поставлять нефть в третьи страны в рамках корректировки санкций, согласованных государствами-членами на прошлой неделе, направленных на ограничение рисков для глобальной энергетической безопасности.

Однако председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила в пятницу, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые решили ввести предел цен на свою нефть.

Как сообщало РБК-Украина, Саудовская Аравия и Ирак значительно увеличили поставки нефти в Европу после российского вторжения в Украину.

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Нефть