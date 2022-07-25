Нафта дешевшає четвертий день поспіль: що впливає на світові ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою у вересні впали 0,7%, до 102,53 доларів за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки WTI з поставкою у вересні подешевшали на 0,8%, до 93,93 доларів за барель.

"Ціни на нафту знаходяться під тиском через зростаючі побоювання, що агресивне підвищення ставок Федеральною резервною системою США сповільнить світову економіку і знизить попит на паливо",- сказав Тецу Еморі, виконавчий директор Emori Fund Management Inc.

За його словами, мляве відновлення китайської економіки також впливає на настрої учасників ринку.

В останні тижні ф'ючерси на нафту були волатильними, оскільки трейдери намагалися поєднати можливості подальшого підвищення процентних ставок, які можуть обмежити економічну активність і, таким чином, скоротити зростання попиту на паливо, з обмеженою пропозицією через збої в торгівлі російською нафтою через західні санкції після вторгнення в Україну.

Представники ФРС вказали, що центральний банк, ймовірно, підвищить ставки на 75 базисних пунктів на засіданні 26-27 липня.

Китай, Друга за величиною економіка у світі, ледь не допустив спад у другому кварталі. Зростання ВВП становило лише 0,4% у річному обчисленні через карантин COVID-19, слабкий сектор нерухомості та обережні споживчі настрої.

Минулого тижня Європейський Союз заявив, що дозволить російським державним компаніям постачати нафту в треті країни в рамках коригування санкцій, узгоджених державами-членами минулого тижня, спрямованих на обмеження ризиків для глобальної енергетичної безпеки.

Однак голова ЦБ Росії Ельвіра Набіулліна заявила в п'ятницю, що Росія не буде поставляти нафту в країни, які вирішили ввести межу цін на свою нафту.