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Саудовская Аравия и Ирак значительно увеличили поставки нефти в Европу, - Bloomberg

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Суббота 23 июля 2022 06:31
Саудовская Аравия и Ирак значительно увеличили поставки нефти в Европу, - Bloomberg Фото: Саудовская Аравия и Ирак значительно увеличили поставки нефти в Европу (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Саудовская Аравия и Ирак наращивают поставки нефти в Европу на фоне постепенного отказа от российских энергоносителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Поставки с Ближнего Востока могли увеличиться до 2,2 млн баррелей в сутки. Это на 90% больше, чем в январе (последний полный месяц до начала войны России против Украины).

Саудовская Аравия поставляет танкеры с нефтью в Египет, оттуда сырье попадает в трубопровод Sumed, который соединяет терминал Айн-Сохна на берегу Красного моря со средиземноморским портом Сиди-Керир. Там нефть опять отгружается в танкеры и направляется в Европу.

За первые три недели июля по трубопроводу поступало больше 1 млн баррелей нефти в сутки - это в два раза больше, чем за аналогичный период 2021 года и на 200 тысяч баррелей больше, чем в прошлом месяце.

Ирак направляет нефть только морским путем. В общей сложности танкеры, которые шли из Персидского залива в Средиземное море через Суэцкий канал, перевозили около 1,2 млн баррелей нефти в сутки. Больше всего нефти отгружалось в Ираке.

Напомним, министр финансов США Джанет Йеллен назвала "обнадеживающими" переговоры с Индией о предлагаемом ценовом потолке на российскую нефть. Вашингтон продвигает план, чтобы снизить цены на нефть и затруднить Москве финансирование войны против Украины.

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