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Нефть Brent торгуется выше 76 долларов за баррель

НовостиЭнергетика    04.06.2018 - 13:01
Фото: нефтяная платформа (pxhere.com)
Фото: нефтяная платформа (pxhere.com)

Стоимость барреля нефти Brent составляет 76,30 долларов за баррел

Стоимость нефти североморской марки Brent сегодня днем, 4 июня 2018 года, составляет выше 76 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 12:56 4 июня цена барреля нефти Brent находится на уровне 76,30 долларов за баррель. Это на 0,08% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, 31 мая цена нефти Brent поднялась выше 77 долларов за баррель.

Аналитики нефтяных рынков, которых агентство Reuters опросило в мае, ожидают, что цены на нефть будут держаться выше отметки в 70 долларов за баррель в этом году.

Согласно опросу, в котором приняли участие 36 аналитиков, средняя цена европейской эталонной марки Brent составит 71,68 доллара за баррель в 2018 году, что выше предыдущего прогноза на уровне 67,40 долларов за баррель.

Аналитики прогнозируют цену нефти выше 70 долларов за баррель в 2018, - Reuters Нефть Brent торгуется выше 76 долларов за баррель
Теги публикации: нефть  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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