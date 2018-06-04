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Нафта Brent торгується вище 76 доларів за барель

НовиниЕнергетика    04.06.2018 - 13:01
Фото: нафтова платформа (pxhere.com)
Фото: нафтова платформа (pxhere.com)

Вартість бареля нафти Brent становить 76,30 доларів за барель

Вартість північноморської нафти марки Brent сьогодні вдень, 4 червня 2018 року, становить вище 76 доларів за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 12:56 4 червня ціна бареля нафти Brent перебуває на рівні 76,30 доларів за барель. Це на 0,08% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, 31 травня ціна нафти Brent піднялася вище 77 доларів за барель.

Аналітики нафтових ринків, яких агентство Reuters опитало в травні, очікують, що ціни на нафту будуть триматися вище позначки в 70 доларів за барель цього року.

Згідно з опитуванням, в якому взяли участь 36 аналітиків, середня ціна європейської еталонної марки Brent складе 71,68 долара за барель у 2018 році, що вище попереднього прогнозу на рівні 67,40 доларів за барель.

Аналітики прогнозують ціну нафти вище 70 доларів за барель у 2018, - Reuters Нафта Brent торгується вище 76 доларів за барель
Теги публікації: нефть  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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