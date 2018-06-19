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Нефть Brent торгуется выше 74 долларов за баррель

НовостиЭнергетика    19.06.2018 - 10:26
Фото: добыча нефти (Statoil.com)
Фото: добыча нефти (Statoil.com)

Brent торгуется на отметке в 74,60 доллара за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня утром, 19 июня 2018 года, торгуется выше 74 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 10:18 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 74,60 доллара за баррель. Это на 0,26% выше уровня закрытия предыдущих торгов. 

Отметим, накануне контракты на Brent подскочили в цене на 1,9 доллара - до 75,34 доллара за баррель.

Напомним, ранее сообщалось, что члены ОПЕК обсуждают компромиссное соглашение об увеличении добычи нефти. В преддверии встреч участников картеля и других нефтедобытчиков в Вене на этой неделе в нескольких странах были развернуты планы по увеличению производства сырой нефти.

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Теги публикации: Brent, нефть  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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