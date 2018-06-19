Нафта Brent торгується вище 74 доларів за барель

Brent торгується на позначці в 74,60 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 19 червня 2018 року, торгується вище 74 доларів за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Так, станом на 10:18 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 74,60 долара за барель. Це на 0,26% вище рівня закриття попередніх торгів.

Відзначимо, напередодні контракти на Brent подорожчали на 1,9 долара - до 75,34 долара за барель.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що члени ОПЕК обговорюють компромісну угоду про збільшення видобутку нафти. Напередодні зустрічей учасників картелю та інших нафтовидобувачів у Відні цього тижня в декількох країнах були розгорнуті плани по збільшенню виробництва сирої нафти.