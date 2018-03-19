Нефть Brent торгуется выше 65 долларов за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня утром, 19 марта 2018 года, находится выше отметки в 65 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 07:47 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 65,88 доллара за баррель. Это на 0,17% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Отметим, цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures опустилась после роста в течение предыдущей сессии. В частности, в прошлую пятницу контракты выросли в цене на 1,09 доллар (1,67%) - до 66,21 доллара за баррель.

Напомним, ранее сообщалось, что нефтяная корпорация Exxon Mobil выходит из совместных проектов с "Роснефтью" из-за санкций против России. В то же время, по словам представителя Exxon Mobil, компания пока не намерена выходить из совместного с Россией проекта на Сахалине.