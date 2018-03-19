Нафта Brent торгується вище 65 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 19 березня 2018 року, знаходиться вище позначки в 65 доларів за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Так, станом на 07:47 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 65,88 долара за барель. Це на 0,17% нижче рівня закриття попередніх торгів. Відзначимо, ціна травневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures опустилася після зростання протягом попередньої сесії. Зокрема, минулої п'ятниці контракти виросли в ціні на 1,09 долар (1,67%) - до 66,21 долара за барель.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нафтова корпорація Exxon Mobil виходить із спільних проектів з "Роснефтью" через санкції проти Росії. У той же час, за словами представника Exxon Mobil, компанія поки не має наміру виходити зі спільного з Росією проекту на Сахаліні.