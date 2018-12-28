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Нефть Brent торгуется выше 53 долларов за баррель

Новости » Энергетика    28.12.2018 - 11:02
Нефть Brent торгуется выше 53 долларов за баррель
Иллюстративное фото (OilNow)

Brent торгуется на отметке 53,35 доллара за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня утром, 28 декабря 2018 года, находится выше отметки в 53 доллара за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 10:52 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 53,35 доллара. Это на 0,19% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Цены на нефть стабильны на фоне данных о росте товарных запасов нефти в США на 6,9 млн баррелей, о чем свидетельствует публикация Американского института нефти (API). В тоже время аналитики рассчитывают на менее впечатляющий рост - официальные данные Минэнерго США будут опубликованы сегодня.

Напомним, в понедельник нефть дешевела до минимума с июня 2017 года в том числе на фоне приостановки работы правительства США, во вторник в связи с католическим Рождеством торги не проводились. В среду цены поднялись в среднем на 8% - самыми быстрыми темпами за два года, но в четверг под давлением волатильности и опасений перепроизводства нефти в 2019 году рынок скорректировался вниз.

 

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