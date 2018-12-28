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Нафта Brent торгується вище 53 доларів за барель

Новини » Енергетика    28.12.2018 - 11:02
Нафта Brent торгується вище 53 доларів за барель
Ілюстративне фото (OilNow)

Brent торгується на позначці 53,35 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 28 грудня 2018 року, знаходиться вище позначки 53 долара за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 10:52 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 53,35 долара. Це на 0,19% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Ціни на нафту стабільні на фоні даних про зростання товарних запасів нафти в США на 6,9 млн барелів, про що свідчить публікація Американського інституту нафти (API). У той же час аналітики розраховують на менш вражаюче зростання - офіційні дані Міненерго США будуть опубліковані сьогодні.

Нагадаємо, у понеділок нафта дешевшала до мінімуму з червня 2017 року в тому числі на фоні призупинення роботи уряду США, у вівторок у зв'язку з католицьким Різдвом торги не проводилися. У середу ціни піднялися в середньому на 8% - найшвидшими темпами за два роки, але в четвер під тиском волатильності і побоювань перевиробництва нафти в 2019 році ринок скоректувався вниз.

 

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