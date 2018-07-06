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Нефть Brent торгуется ниже 78 долларов за баррель

НовостиЭнергетика    06.07.2018 - 10:31
Иллюстративное фото (lukoil.ru)
Иллюстративное фото (lukoil.ru)

Нефть Brent торгуется на отметке в 77,25 долларов за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня утром, 6 июля 2018 года, торгуется ниже 78 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 10:27 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 77,25 долларов за баррель. Это на 1,20% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. 

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Саудовской Аравии заявило о готовности увеличить добычу нефти с целью стабилизации мирового рынка. Резервные мощности страны оценивают в 2 млн баррелей в день.

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Теги публикации: Brent, нефть  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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