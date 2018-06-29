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Нефть Brent торгуется ниже 78 долларов за баррель

НовостиЭнергетика    29.06.2018 - 10:19
Фото: добыча нефти (Statoil.com)
Фото: добыча нефти (Statoil.com)

Нефть Brent торгуется на отметке в 77,75 долларов за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня утром, 29 июня 2018 года, торгуется ниже 78 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 10:14 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 77,75 долларов за баррель. Это на 0,15% выше уровня закрытия предыдущих торгов. 

Напомним, ранее сообщалось, что страны ОПЕК решили повысить лимит добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ до 1 млн баррелей в сутки. Так, фактически совокупный рост добычи не превысит 1 млн баррелей в сутки и составит 600 тыс. баррелей в сутки, так как "несколько членов ОПЕК не в состоянии поднять производство". 

В понедельник утром цены на нефть снижаются на фоне решения ОПЕК+ В ОПЕК обсуждают увеличение добычи нефти, - Bloomberg
Теги публикации: Brent, нефть  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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