Нафта Brent торгується нижче 78 доларів за барель

Нафта Brent торгується на позначці в 77,75 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 29 червня 2018 року, торгується нижче 78 доларів за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Так, станом на 10:14 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 77,75 доларів за барель. Це на 0,15% вище рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що країни ОПЕК вирішили підвищити ліміт видобутку нафти в рамках угоди ОПЕК+ до 1 млн барелів на добу. Так, фактично сукупний ріст видобутку не перевищить 1 млн барелів на добу і становитиме 600 тис. барелів на добу, так як "кілька членів ОПЕК не в змозі підняти виробництво".