Нефть Brent торгуется ниже 76 долларов за баррель

Brent торгуется на отметке в 75,65 доллара за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня утром, 29 мая 2018 года, находится ниже отметки в 76 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 07:58 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 75,65 доллара за баррель. Это на 0,44% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, цены на нефть вошли в коррекционную фазу на фоне информации о возможном росте добычи нефти в ОПЕК и странах, которые не входят в картель, с 300 тыс. до 1 млн баррелей в сутки. Решение о росте добычи будет обсуждаться на июньском заседании организации. В первой половине мая нефть дорожала на фоне выхода США из ядерной сделки с Ираном. В частности, 17 мая цена Brent пробила 80 долларов за баррель впервые с ноября 2014 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Иран выдвинул требования Европе по сохранению ядерной сделки без США.