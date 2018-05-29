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Нефть Brent торгуется ниже 76 долларов за баррель

НовостиЭнергетика    29.05.2018 - 08:22
Фото: добыча нефти (statoil.com)
Фото: добыча нефти (statoil.com)

Brent торгуется на отметке в 75,65 доллара за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня утром, 29 мая 2018 года, находится ниже отметки в 76 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 07:58 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 75,65 доллара за баррель. Это на 0,44% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. 

Отметим, цены на нефть вошли в коррекционную фазу на фоне информации о возможном росте добычи нефти в ОПЕК и странах, которые не входят в картель, с 300 тыс. до 1 млн баррелей в сутки. Решение о росте добычи будет обсуждаться на июньском заседании организации. В первой половине мая нефть дорожала на фоне выхода США из ядерной сделки с Ираном. В частности, 17 мая цена Brent пробила 80 долларов за баррель впервые с ноября 2014 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Иран выдвинул требования Европе по сохранению ядерной сделки без США.  

 

В США до конца 2019-го добыча нефти достигнет 12 млн баррелей в сутки
Теги публикации: Brent, нефть, торги  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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