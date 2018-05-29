Нафта Brent торгується нижче 76 доларів за барель

Brent торгується на позначці в 75,65 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 29 травня 2018 року, знаходиться нижче позначки 76 доларів за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Так, станом на 07:58 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 75,65 долара за барель. Це на 0,44% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Відзначимо, ціни на нафту увійшли в корекційну фазу на тлі інформації про можливе зростання видобутку нафти в ОПЕК і країнах, які не входять в картель, з 300 тис. до 1 млн барелів на добу. Рішення про зростання видобутку буде обговорюватися на червневому засіданні організації. У першій половині травня нафта дорожчала на тлі виходу США з ядерної угоди з Іраном. Зокрема, 17 травня ціна Brent пробила 80 доларів за барель вперше з листопада 2014 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран висунув вимоги Європі щодо збереження ядерної угоди без США.