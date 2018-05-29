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Нефть Brent торгуется ниже 75 долларов за баррель

НовостиЭнергетика    29.05.2018 - 19:17
Фото: морская буровая платформа (flickr.com/Ken Hodge)
Фото: морская буровая платформа (flickr.com/Ken Hodge)

Стоимость барреля нефти Brent составляет 74,64 долларов за баррель

Стоимость нефти североморской марки Brent сегодня вечером, 29 мая 2018 года, составляет менее 75 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 19:00 29 мая цена барреля нефти Brent находится на уровне 74,64 долларов за баррель. Это на 0,90% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, ранее сегодня  сообщалось, что "Укртранснафта" завершила процесс вывоза принадлежащей ей нефти Urals с территории Кременчугского НПЗ (конечный бенефициар - украинский бизнесмен Игорь Коломойский) в рамках выполнения мирового соглашения с ПАО "Укртатнафта".

Информацию о вывозе топлива подтвердил первый заместитель генерального директора "Укртранснафты" Андрей Пасишник.

Нефть Brent торгуется ниже 76 долларов за баррель Цена нефти Brent опустилась ниже 76 долларов за баррель
Теги публикации: нефть  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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