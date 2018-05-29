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Нафта Brent торгується нижче 75 доларів за барель

НовиниЕнергетика    29.05.2018 - 19:17
Фото: морська бурова платформа (flickr.com/Ken Hodge)
Фото: морська бурова платформа (flickr.com/Ken Hodge)

Вартість бареля нафти Brent становить 74,64 доларів за барель

Вартість північноморської нафти марки Brent сьогодні ввечері, 29 травня 2018 року, становить менш як 75 доларів за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 19:00 29 травня ціна бареля нафти Brent перебуває на рівні 74,64 доларів за барель. Це на 0,90% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що "Укртранснафта" завершила процес вивезення нафти Urals, що належить їй, з території Кременчуцького НПЗ (кінцевий бенефіціар - український бізнесмен Ігор Коломойський) в рамках виконання мирової угоди з ПАТ "Укртатнафта".

Інформацію про вивезення палива підтвердив перший заступник генерального директора "Укртранснафти" Андрій Пасишник.

Нафта Brent торгується нижче 76 доларів за барель Ціна нафти Brent опустилася нижче 76 доларів за барель
Теги публікації: нефть  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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