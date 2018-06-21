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Нефть Brent торгуется ниже 74 долларов за баррель

НовостиЭнергетика    21.06.2018 - 12:26
Фото: нефтяная платформа (pxhere.com)
Фото: нефтяная платформа (pxhere.com)

Нефть Brent торгуется на отметке в 73,03 долларов за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня днем, 21 июня 2018 года, торгуется ниже 74 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 12:21 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 73,03 доллара за баррель. Это на 2,95% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. 

Напомним, ранее сообщалось, что члены ОПЕК обсуждают компромиссное соглашение об увеличении добычи нефти.

Так, источники Bloomberg сообщали, что несмотря на возражения Ирана, который выступает против какого-либо увеличения текущих квот, чиновники из ряда других стран настроены оптимистично, и решение об увеличении добычи может быть принято на этой неделе в Вене.

Цена нефти Brent поднялась выше 75 долларов за баррель Нефть Brent торгуется выше 74 долларов за баррель
Теги публикации: Brent, нефть  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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