Нафта Brent торгується нижче 74 доларів за барель

Нафта Brent торгується на позначці в 73,03 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вдень, 21 червня 2018 року, торгується нижче 74 доларів за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Так, станом на 12:21 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 73,03 долара за барель. Це на 2,95% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що члени ОПЕК обговорюють компромісну угоду про збільшення видобутку нафти.

Так, джерела Bloomberg повідомляли, що незважаючи на заперечення Ірану, який виступає проти будь-якого збільшення поточних квот, чиновники з ряду інших країн налаштовані оптимістично, і рішення про збільшення видобутку може бути прийнято на цьому тижні у Відні.