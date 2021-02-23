Нефть Brent подорожала до 66 долларов впервые с января 2020 года

Нефть Brent подорожала на 1,70 до 66,35 долларов за баррель к 10:30 по киевскому времени, нефть WTI выросла на 3,80% до 61,49 долларов. Оба контракта выросли на 4% на предыдущей сессии.

"Положительная динамика в нефтяном комплексе продолжается, и инвесторы предрасположены к оптимистичным взглядам", - сказал Стивен Иннес, главный стратег Axi по глобальным рынкам.

Morgan Stanley ожидает, что в третьем квартале цены на нефть марки Brent вырастут до 70 долларов за баррель из-за "признаков значительного улучшения ситуации на рынке", включая перспективы роста спроса.

"Трудно не быть оптимистичными в отношении цен на нефть сейчас, когда прекращение режима глубокой заморозки практически гарантирует, что летний рост спроса на сырую нефть сотрет остатки избытка предложения", - сказал Эдвард Мойя, старший аналитик рынка OANDA в Нью-Йорке.