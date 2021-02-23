Нефть Brent подорожала до 66 долларов впервые с января 2020 года

Цены на нефть во вторник, 23 февраля выросли более чем на 1 доллар до уровня января прошлого года. Этому способствовал оптимизм по поводу развертывания вакцины против COVID-19 и снижение производства, поскольку добыча в США медленно восстанавливается после холодов в Техасе.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Нефть Brent подорожала на 1,70 до 66,35 долларов за баррель к 10:30 по киевскому времени, нефть WTI выросла на 3,80% до 61,49 долларов. Оба контракта выросли на 4% на предыдущей сессии.
"Положительная динамика в нефтяном комплексе продолжается, и инвесторы предрасположены к оптимистичным взглядам", - сказал Стивен Иннес, главный стратег Axi по глобальным рынкам.
Morgan Stanley ожидает, что в третьем квартале цены на нефть марки Brent вырастут до 70 долларов за баррель из-за "признаков значительного улучшения ситуации на рынке", включая перспективы роста спроса.
"Трудно не быть оптимистичными в отношении цен на нефть сейчас, когда прекращение режима глубокой заморозки практически гарантирует, что летний рост спроса на сырую нефть сотрет остатки избытка предложения", - сказал Эдвард Мойя, старший аналитик рынка OANDA в Нью-Йорке.
Как сообщало РБК-Украина, инвестиционный банк Goldman Sachs повысил на 10 долларов свои прогнозы цен на нефть марки Brent. Согласно прогнозу, цена во втором квартале 2021 года достигнет 70 долларов за баррель и 75 долларов в третьем квартале.
Отметим, мировые цены на нефть достигли 60 долларов за баррель - уровня, который наблюдался год назад, до начала пандемии COVID-19. Аналитики считают подорожание несколько преждевременным.