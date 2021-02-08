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Нефть Brent подорожала до 60 долларов впервые за последний год

Автор: Александр Белоус

Цены на нефть марки Brent в понедельник, 8 февраля, поднялись выше 60 долларов за баррель. Этому способствовало сокращение предложения основными производителям и надежды на дальнейшие меры экономического стимулирования США для повышения спроса.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Апрельские фьючерсы нефть Brent к 10:00 по киевскому времени подорожали на 1,40% до 60,17 долларов за баррель, самого высокого уровня с января прошлого года. Мартовские фьючерсы на нефть марки WTI поднялись на 1,37 до 57,63 долларов - максимума с января 2020 года.

Намерение Саудовской Аравии дополнительно сократить поставки в феврале и марте, на фоне сокращений со стороны других членов Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников, включая Россию (ОПЕК+), помогает сбалансировать глобальные рынки и поддерживать цены.

Экономист OCBC Хоуи Ли сказал, что крупнейший в мире экспортер Саудовская Аравия на прошлой неделе послала "очень позитивный сигнал", сохранив неизменными ежемесячные цены на сырую нефть в Азии, несмотря на ожидания небольшого снижения.

По словам Ли, инвесторы, сосредоточены на прогнозе аналитиков восстановления спроса на нефть во второй половине этого года, но упускают из виду краткосрочную слабость спроса прямо сейчас, вызванную локдаунами из-за коронавируса в некоторых частях Европы и Азии.

Ослабление доллара по отношению к большинству валют в понедельник также оказало поддержку сырьевым товарам, поскольку товары, номинированные в долларах, стали более доступными для держателей других валют.

"Слабый отчет по занятости в США вселил надежды на дальнейшие меры стимулирования", - заявили аналитики ANZ, добавив, что энергетические продукты и промышленные металлы выиграли от повышенного интереса инвесторов к риску.

Между тем более высокие цены на нефть побуждают производителей США увеличивать добычу.

Согласно данным энергетической компании Baker Hughes Co., количество буровых установок в США, ранний индикатор будущей добычи, на прошлой неделе выросло до самого высокого уровня с мая.

По прогнозу Всемирного банка, мировые цены на нефть 2021 году останутся близкими к текущим уровням и в среднем составят 44 доллара за баррель, нефть подорожает до 50 долларов за баррель в 2022 году.

Напомним, инвестиционный банк Goldman Sachs прогнозирует, что цены на нефть могут вырасти до 65 долларов за баррель к июлю 2021 года. Рост будет наблюдаться на фоне напряженного нефтяного рынка и медленного восстановления спроса.

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