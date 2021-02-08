Нафта Brent подорожчала до 60 доларів вперше за останній рік

Квітневі ф'ючерси на нафту Brent до 10:00 за київським часом подорожчали на 1,40% до 60,17 доларів за барель, самого високого рівня з січня минулого року. Березневі ф'ючерси на нафту марки WTI піднялися на 1,37 до 57,63 доларів - максимуму з січня 2020 року.

Намір Саудівської Аравії додатково скоротити постачання в лютому і березні, на тлі скорочень з боку інших членів Організації країн-експортерів нафти та її союзників, включаючи Росію (ОПЕК+), допомагає збалансувати глобальні ринки і підтримувати ціни.

Економіст OCBC Хоуї сказав, що найбільший у світі експортер Саудівська Аравія минулого тижня послала "дуже позитивний сигнал", зберігши незмінними щомісячні ціни на сиру нафту в Азії, незважаючи на очікування невеликого зниження.

За словами інвестори зосереджені на прогнозі аналітиків відновлення попиту на нафту в другій половині цього року, але випускають з уваги короткострокову слабкість попиту прямо зараз, викликану локдаунами через коронавірус в деяких частинах Європи та Азії.

Ослаблення долара по відношенню до більшості валют у понеділок також надало підтримку сировинним товарам, оскільки товари, номіновані в доларах, стали більш доступними для власників інших валют.

"Слабкий звіт по зайнятості в США вселив надії на подальші заходи стимулювання", - заявили аналітики ANZ, додавши, що енергетичні продукти і промислові метали виграли від підвищеного інтересу інвесторів до ризику.

Між тим вищі ціни на нафту спонукають виробників США збільшувати видобуток.

Згідно з даними енергетичної компанії Baker Hughes Co., кількість бурових установок у США, ранній індикатор майбутнього видобутку, минулого тижня зросла до найвищого рівня з травня.