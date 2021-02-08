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Нафта Brent подорожчала до 60 доларів вперше за останній рік

Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту марки Brent в понеділок, 8 лютого, піднялися вище 60 доларів за барель. Цьому сприяло скорочення пропозиції основними виробникам і надії на подальші заходи економічного стимулювання США для підвищення попиту.

Про це повідомляє агентство Reuters.

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Квітневі ф'ючерси на нафту Brent до 10:00 за київським часом подорожчали на 1,40% до 60,17 доларів за барель, самого високого рівня з січня минулого року. Березневі ф'ючерси на нафту марки WTI піднялися на 1,37 до 57,63 доларів - максимуму з січня 2020 року.

Намір Саудівської Аравії додатково скоротити постачання в лютому і березні, на тлі скорочень з боку інших членів Організації країн-експортерів нафти та її союзників, включаючи Росію (ОПЕК+), допомагає збалансувати глобальні ринки і підтримувати ціни.

Економіст OCBC Хоуї сказав, що найбільший у світі експортер Саудівська Аравія минулого тижня послала "дуже позитивний сигнал", зберігши незмінними щомісячні ціни на сиру нафту в Азії, незважаючи на очікування невеликого зниження.

За словами інвестори зосереджені на прогнозі аналітиків відновлення попиту на нафту в другій половині цього року, але випускають з уваги короткострокову слабкість попиту прямо зараз, викликану локдаунами через коронавірус в деяких частинах Європи та Азії.

Ослаблення долара по відношенню до більшості валют у понеділок також надало підтримку сировинним товарам, оскільки товари, номіновані в доларах, стали більш доступними для власників інших валют.

"Слабкий звіт по зайнятості в США вселив надії на подальші заходи стимулювання", - заявили аналітики ANZ, додавши, що енергетичні продукти і промислові метали виграли від підвищеного інтересу інвесторів до ризику.

Між тим вищі ціни на нафту спонукають виробників США збільшувати видобуток.

Згідно з даними енергетичної компанії Baker Hughes Co., кількість бурових установок у США, ранній індикатор майбутнього видобутку, минулого тижня зросла до найвищого рівня з травня.

За прогнозом Світового банку, світові ціни на нафту 2021 році залишаться близькими до поточних рівнів і в середньому складуть 44 долара за барель, нафта подорожчає до 50 доларів за барель у 2022 році.

Нагадаємо, інвестиційний банк Goldman Sachs прогнозує, що ціни на нафту можуть зрости до 65 доларів за барель до липня 2021 року. Зростання буде спостерігатися на тлі напруженого нафтового ринку і повільного відновлення попиту.

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