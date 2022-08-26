Нафта Brent знову подорожчала до 100 доларів: що впливає на світові ціни

Ціни на нафту зросли на 1 долар у п'ятницю, 26 серпня, на тлі ознак поліпшення попиту на паливо. Однак подальше зростання було обмежене, оскільки ринок чекав підказок від глави Федеральної резервної системи США про перспективи підвищення ставок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли 0,9%, до 100,21 доларів за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки WTI також виросли 0,9%, до 93,40 доларів за барель. Обидва контракти впали приблизно на 2 долари в четвер.

Незважаючи на невизначеність щодо темпів підвищення ставок в США для боротьби зі зростаючою інфляцією, побоювання з приводу зниження попиту на нафту на цьому тижні ослабли, в результаті чого еталонні нафтові контракти можуть зрости приблизно на 3% За тиждень.

Аналітики ANZ Research заявили, що Коментарі деяких представників центрального банку США перед виступом голови Джерома Пауелла в п'ятницю затьмарили економічний фон.

"Тим не менш, з'являються ознаки високого попиту", - відзначають аналітики ANZ Research, вказуючи на дані про обнадійливе зростання дорожнього руху.

Перспектива скорочення видобутку Організацією країн-експортерів нафти (ОПЕК) для компенсації зростання видобутку в Ірані також надала підтримку цінам.

За словами аналітика CMC Markets Тіни Тенг, ринки сирої нафти можуть зберегти підтримку, оскільки картель постачальників дав зрозуміти, що скоротить видобуток, якщо ціни на нафту впадуть.

Тегеран переглядає відповідь Вашингтона на підготовлену Європейським союзом остаточну пропозицію про відновлення ядерної угоди, і ЄС очікує відповіді найближчим часом. Однак неясно, як швидко відновиться експорт іранської нафти, якщо угода буде досягнута.

Якщо санкції проти Ірану будуть зняті, може пройти близько півтора років, перш ніж він вийде на повну потужність в 4 млн барелів на добу, що на 1,4 млн барелів на добу більше, ніж його поточний видобуток.