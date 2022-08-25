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Цены на нефть снова превысили 100 долларов: что стало причиной

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Токио, Четверг 25 августа 2022 08:38
Цены на нефть снова превысили 100 долларов: что стало причиной Фото: нефть снова подорожала до 100 долларов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть выросли в четверг, 25 августа, на фоне растущей обеспокоенности по поводу перебоев с поставками на фоне сбоев в поставках из России, возможного сокращения добычи крупными производителями и частичной остановки нефтеперерабатывающего завода в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Нефть марки Brent подорожала 0,6%, до 101,81 долларов за баррель, в то время как нефть марки West Texas Intermediate выросла на 0,4%, до 95,31 долларов за баррель.

Оба эталонных контракта на сырую нефть достигли трехнедельного максимума в среду после того, как министр энергетики Саудовской Аравии отметил возможность того, что Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, известные как ОПЕК+, сократят добычу, чтобы поддержать цены.

Кроме того, обсуждение соглашения по ядерной программе Ирана остается в тупике, что ставит под сомнение любое возобновление его экспорта.

"Цены на нефть марки Brent поднялись выше отметки в 100 долларов за баррель после того, как официальные лица Саудовской Аравии продемонстрировали готовность защищать цены путем сокращения добычи ОПЕК+ в случае необходимости", - отмечают аналитики Citi.

Тем не менее, ОПЕК+ по-прежнему не может оправдать сокращение добычи на фоне продолжающихся переговоров по ядерной сделке с Ираном и ухудшения макроэкономической картины по мере обострения энергетического кризиса, добавили аналитики Citi.

В Соединенных Штатах, крупнейшем в мире потребителе нефти, компания BP сообщила об остановке некоторых установок на своем нефтеперерабатывающем заводе в Уайтинге, штат Индиана, после возгорания электропроводки в среду. Завод мощностью 430 тысяч баррелей в день является ключевым поставщиком топлива в центральную часть США и город Чикаго.

Переговоры между Европейским союзом, США и Ираном о возобновлении ядерной сделки 2015 года продолжаются, и Иран заявляет, что получил ответ от Соединенных Штатов на "окончательный" текст ЕС о возобновлении соглашения.

Источники в ОПЕК сообщили, что любые сокращения ОПЕК+, вероятно, совпадут с возвращением иранской нефти на рынок, если Тегеран заключит ядерную сделку с мировыми державами

Напомним, цены на нефть выросли 23 августа, так как Саудовская Аравия предупредила, что может сократить добычу, чтобы скорректировать недавнее снижение цен на нефть.

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