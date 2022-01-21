Нефть по 100 долларов за баррель: крупнейшие банки повышают прогнозы на 2022 год

В частности, американский Morgan Stanley повысил прогноз цены на нефть марки Brent в третьем квартале 2022 года до 100 долларов за баррель по сравнению с предыдущим прогнозом в 90 долларов.

Швейцарский UBS ожидает, что спрос на сырую нефть достигнет рекордно высокого уровня в этом году, а Brent пока будет торговаться в диапазоне 80-90 долларов за баррель.

Тем временем недавнее ралли цен на нефть похоже, прекратилось, когда Brent и WTI 20 января завершили торговую сессию с небольшими потерями. Но оба эталона выросли более чем на 10% в этом году. Фьючерсы на Brent достигали семилетнего максимума в 89,50 долларов за баррель. В пятницу Brent и WTI подешевели еще на 1,5%.