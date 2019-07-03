ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Нефьодов запропонував скоротити кількість митниць в п'ять разів

Новини » Економіка    03.07.2019 - 13:49
Нефьодов запропонував скоротити кількість митниць в п'ять разів
Фото: перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов (kmu.gov.ua)

Разом з кількістю митниць можна скоротити і адміністративний персонал

Максим Нефьодов, який переміг в конкурсі на посаду голови Державної митної служби, вважає за необхідне скоротити кількість митників, а також кількість митниць в Україні. Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Економічна правда".

Як зазначив Нефьодов, зараз у Державній митній службі працює 10300 осіб, з яких 6000 - це митники "з печатками", тобто ті, які фізично працюють, решта - це персонал.

Майбутній керівник Митниці заявив, що порівняно з Польщею в Україні мало митників.

"Я проти збільшення кількості держслужбовців. Як ліберал я тільки за їх скорочення, але скорочувати зараз можна лише з огляду на адміністративні функції. Просто так скоротити 2000 людей неможливо. Проте в контексті об'єднання митниць це реально. На митницях, особливо там, де нема кордону, адмінперсонал становить більшу частину штату", - додав він.

Нефьодов вважає за необхідне скоротити кількість митниць у п'ять разів. "Зараз у нас 26 митниць. Це надмірна кількість. Я прихильник того, щоб їх було п'ять чи шість", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, Комісія вищого корпусу державної служби 25 червня рекомендувала Кабінету міністрів призначити главою Державної митної служби першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Максима Нефьодова.

Зазначимо, на початку березня уряд схвалив запуск розподілу Державної фіскальної служби на державну митну службу україни та Державну податкову службу. За результатами конкурсу головою Державної податкової служби було призначено Сергій Верланов.

Комісія обрала переможця конкурсу на голову Митниці Голову Державної митної служби оберуть вже сьогодні
Новини України Государственная таможенная службамитницяМаксим Нефедов
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся