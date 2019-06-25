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Комиссия выбрала победителя конкурса на главу Таможни

Новости » Экономика    25.06.2019 - 21:46
Комиссия выбрала победителя конкурса на главу Таможни
Фото: Максим Нефьодов (kmu.gov.ua)

Главным таможенником станет заместитель главы МЭРТ

Комиссия высшего корпуса государственной службы рекомендовала Кабинету министров назначить главой Государственной таможенной службы первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефьодова. Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.

Как сообщили в пресс-службе, такое решение было принято по результатам последнего этапа конкурса - собеседования. 

Тройка финалистов представила членам Комиссии свою программу развития таможенной службы в виде презентации, а затем каждый из претендентов отвечал на вопросы представителей бизнеса, народных депутатов, экспертов и членов комисии.

Напомним, накануне стало известно, что Шестой апелляционный административный суд возобновил действие распоряжения Кабинета министров о проведении конкурса на пост главы Государственной таможенной службы.

Отметим, в начале марта правительство одобрило запуск распределения Государственной фискальной службы на государственную таможенную службу и Государственную налоговую служу. По результатам конкурса главой Государственной налоговой службы было назначен Сергей Верланов.

По итогам двух этапов конкурса на пост главы Государственной службы претендовали проректор по учебной работе Университета таможенного дела и финансов Евгений Гармаш, первый замминистра экономического развития и торговли Украины Максим Нефьодов и глава общественной организации "Центр развития цифровой экономики" Андрей Саварец.

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