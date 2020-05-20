Нефьодов через суд пытается восстановить в должности главы Таможни

Бывший глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов через суд пытается восстановиться в должности. Соответствующий иск он подал в Окружной административный суд Киева.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Сообщается, что Нефьодов просит суд признать противоправным и отменить распоряжение Кабинета министров Украины от 24 апреля об увольнении и просит восстановить его в этой должности.

"В то же время, истец просит ОАСК взыскать в его пользу сумму среднего заработка за время вынужденного прогула, исходя из размера его среднедневной (часовой) заработной платы. Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску", - говорится в сообщении.

Напомним, в апреле внеочередном заседании Кабинет министров Украины Нефьодов был уволен с должности главы государственной таможенной службы. Решение было принято, поскольку госбюджет Украины показал один из худших показателей по поступлениям.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, увольнение Нефьодова было вопросом экономической безопасности.

"Здесь не может быть никаких оправданий. Бюджет-2019 показал один из худших показателей по поступлениям за последние годы. Мы видим, что ситуация в 2020 году не улучшилась, и не только из-за коронакризиса", - отметил Шмыгаль.