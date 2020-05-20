Нефьодов через суд намагається відновити на посаді голови Митниці

Колишній голова Державної митної служби Максим Нефьодов через суд намагається відновитися на посаді. Відповідний позов він подав в Окружний адміністративний суд Києва.

Про це повідомляє прес-служба суду.

Повідомляється, що Нефьодов просить суд визнати протиправним та скасувати розпорядження Кабінету міністрів України від 24 квітня про звільнення і просить поновити його на цій посаді.

"У той же час, позивач просить ОАСК стягнути на його користь суму середнього заробітку за час вимушеного прогулу, виходячи з розміру її середньоденної (погодинної) заробітної плати. Зараз суд вирішує питання про відкриття провадження за даним адміністративним позовом", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в квітні позачерговому засіданні Кабінет міністрів України Нефьодов був звільнений з посади голови державної митної служби. Рішення було прийнято, оскільки держбюджет України показав один з найгірших показників за надходженнями.

Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, звільнення Нефьодова було питанням економічної безпеки.

"Тут не може бути жодних виправдань. Бюджет-2019 показав один з найгірших показників з надходжень за останні роки. Ми бачимо, що ситуація в 2020 році не покращилася, і не тільки через коронакризу", - зазначив Шмигаль.